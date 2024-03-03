محافظ دمياط تشارك بفعاليات قمة المرأة المصرية

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بفعاليات قمة المرأة المصرية فى نسختها الثالثة 2024 ، المُقامة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالشراكة بين المجلس القومى للمرأة ومنتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً و الاتحاد الاوروبى ، تحت عنوان “ ٣٦٠ درجة نحو حياة نسائية مزدهرة ”.

جاءت القمة بحضور وزيرات التضامن الاجتماعي و التعاون الدولى والهجرة والبيئة والثقافة ورئيس وفد الاتحاد الاوروبى بمصر ورئيس منتدى الخمسين و عدد من سفراء الدول حول العالم.

شاركت " المحافظ " بالجلسة النقاشية " نحو حياة مزدهرة للمرأة تؤسسها القوانين والسياسات وبرامج التمكين " التى تركز على الخطوات التى اتخذتها الدولة على صعيد التشريعات والسياسات الوطنيةالصادرة لصالح المرأة المصرية المهنية خلال الأعوام الماضية بهدف مشاركة المرأة العادلة والشاملة للتأثير فى جميع المجالات ،وتعزيز جودة الحياة فى المجتمع وتقييم التوصيات اللازمة فى هذا الشأن لتطوير ودعم هذه السياسات بما يتوافق مع التحديات العالمية الحالية ، حيث استعرضت الجلسة فى مضمونها محاور تتعلق بالتوجهات الرئيسية للسياسة الوطنية لتمكين المرأة وآليات صناعة استدامة حقيقية لهذه السياسات بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة المتعلقة بتمكين المرأة المهنية والحفاظ على حقوقها المكتسبة ووصولها إلى المناصب القيادية وحمايتها ضد أشكال العنصرية.

وتحدثت" المحافظ " خلال الجلسة حول تجربتها بتوليها منصب نائب محافظ الجيزة على مدار أربع أعوام و أيضًا توليها منصب محافظ دمياط، و حرصها على النزول الميدانى للتعامل مع المواطنين و توفير خدماتهم وتحقيق الشراكات مع المؤسسات الأهلية والمنظمات الدولية لاطلاق مبادرات لدعم مجالات الخدمة المجتمعية، الأمر الذى ساهم فى التأكيد على فكرة وجود المرأة بهذه المناصب وقدرتها على حل المشكلات والمشاركة في مسيرة التنمية،و أشارت " محافظ دمياط " خلال الحديث إلى أن أبرز السبل التى تساهم فى نجاح وتكرار تجربة تولى السيدات منصب المحافظ ،هى إتاحة فرص بتولى السيدات منصب نائبات للمحافظين باعتبارها فرصة جيدة لتدريبهن بمجالات العمل المحلى، مما يؤهلهن لتولى منصب محافظ.

وفيما يخص المحور الخاص بالدور المبذول من قبل محافظ دمياط لاتاحة الفرصة للسيدات داخل المحافظة ، أكدت " المحافظ " حرصها تطبيق إستراتيجية تمكين المرأة وذلك ايمانا بما تقوم به من جهود كبيرة فى مجال العمل ، حيث أشارت إلى أنه تم إتاحة الفرصة للسيدات المجتهدات لتولى مناصب سواء رؤساء وحدات محلية او نواب رؤساء وحدات محلية و أيضًا مديرى إدارات داخل الهيكل الادارى للمحافظة، وحققن هؤلاء السيدات نجاحات كبيرة.

لفتت أن للمرأة الدمياطية اصرار كبير على النجاح والمشاركة فى كافة المبادرات التى تتيحها الدولة لتمكينها والتى جاء أبرزها برنامج " المرأة تقود بالمحافظات المصرية " الذى اطلقته الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية داخل المحافظة حيث حرصت المرأة الدمياطية على المشاركة وبقوة فى هذا البرنامج.

كما أشارت " محافظ دمياط " إلى تبنى المحافظة عدد من المبادرات لتعزيز إستراتيجية تمكين المرأة ،وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية، حيث جاء أهم تلك المبادرات على الإطلاق ، انشاء المدينة الصديقة للنساء التى تم انشاؤها بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمحيط مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، والتى يتم خلالها توفير دورات تدريبية للسيدات لتنمية مهاراتهن ومساعدتهن على بدء مشروعاتهن وتطويرها ،علاوة على ما تحققه المدينة بمجال التثقيف لها ولاطفالها لوقوعها بمحيط مكتبة مصر العامة والتى تحتضن أنشطة مختلفة وكتب متنوعة ومتنوعة تستهدف الأطفال والكبار.

لفتت أنه وبعد النجاح الكبير الذى حققته المدينة فى تنفيذ هذه الأهداف حصلت محافظة دمياط على جائزة اليونسكو لمدن التعلم ٢٠٢١ ، هذا إلى جانب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعميم هذه التجربة بقرى " حياة كريمة " على مستوى الجمهورية ، مضيفة انه تم التعاون مع منظمة العمل الدولية و شركة ميثانكس مصر لاطلاق دورات تدريبية فى إطار مشروع المنظمة " وظائف لائقة لشباب مصر، ،معًا لمواجهة التحدى فى دمياط " التى استهدفت الشباب من الجنسين ، وكان من بين المتدربين عدد كبير من النساء لمساعدتهن على بدء وتطوير مشروعاتهن.

ويشار إلى أن مضمون القمة يركز على آليات صناعة الاستدامة في تحقيق الأهداف المنشودة المتعلقة بتمكين المرأة المهنية، والحفاظ على حقوقها المكتسبة ووصولها للمناصب القيادية، وحمايتها ضد أشكال العنصرية كافة، وصناعة روابط وجسور حقيقية بين السيدات في القطاعات الرئيسية والذين يتقاسمون الالتزام بمعالجة أكبر التحديات التي تواجهها المرأة من خلال قوة المشاركة والتواصل المبنيين على العمل والالتزام.

ويتضمن الحدث إقامة ملتقى التوظيف الاول " تمكين المرأة لتمكين مصر"، لتوفير فرص عمل للخريجين وفرص تدريب للطلاب والطالبات للتأهيل الى سوق العمل بالتعاون مع شركاء التنمية لتشكيل حالة من الإيجابية في الملتقى، وسيعقد على هامش الملتقى ورش عمل تهدف الى التوجه الوظيفي الصحيح لاتخاذ قرارات مهنية مستنيرة، وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب التنافسية وإعدادهم للحياة العملية، و تخصيص مساحة لكل مؤسسة مشاركة لتقديم معلومات للفتيات المشاركات والدخول في حوارات مباشرة مع الباحثات عن عمل، وتقديم المشورة الوظيفية من خلال الجلسات التفاعلية ،كما يقوم منتدى الخمسين سيدة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي بإقامة أول معرض متكامل لتوثيق صور وقصص أهم السيدات اللاتي شاركن وأسهمن وأثرن في صناعة وبناء تاريخ مصر على مر العصور .