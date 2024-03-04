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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات الليبية تعلن تحرير مصري مخطوف في مدينة المرج| تفاصيل

ليبيا
ليبيا

أعلنت السلطات الليبية، الأحد، تحرير رجل مصري كان مخطوفا بأحد المنازل في مدينة المرج بـ ليبيا، حيث طلب الخاطفون مبلغا ماليا قدره 250 ألف دينار للإفراج عنه، وفقا لوكالة سبوتنك.

وقالت مديرية الأمن في مدينة المرج الليبية، في بيان لها، إنها تلقت معلومات تفيد بوجود شخص مصري الجنسية، محتجز بأحد المنازل بمدينة المرج، بينما تواصل أعضاء القسم مع أقارب الشخص المخطوف، الذين أفادوا بأن الخاطف طلب فدية مالية كبيرة.

وأضافت مديرية مدينة المرج في بيانها، أن المخطوف تمكن من إرسال مكان وجوده عبر الـ "GPS"، قبل انقطاع الاتصال به، ثم تم تتبع الموقع عبر البرنامج.

وكشفت مديرية الأمن عن أن الخاطف يدعى "م ا ج" وهو من سكان حي السنغافورية، وهو محكوم عليه غيابيا 25 سنة في واقعة غرق قارب هجرة غير نظامية، التي حدثت بمنطقة طلميثة، وترتب على أثرها وفاة مجموعة من المهاجرين المصريين، وتنطبق عليه الأوصاف نفسها.

ووفقا لبيان المديرية، راقبت الشرطة الليبية المنزل وضبطت المتهم عند خروجه، وبالتحقيق معه حول الواقعة، أفاد بمكان وجود الشخص المخطوف. 

واعترف المتهم أنه طلب فدية من عائلة الشخص المصري المختطف من أجل إطلاقه، وأن المخطوف دخل ليبيا خلسة، وعن طريقه.

ونجحت عملية تحرير المحتجز، وكان برفقته 3 أشخاص مصريين آخرين، وجرى الانتقال بهم لقسم الشرطة في مدينة المرج.

وبحسب البيان، فقد قال المخطوف أن المتهم ضربه، وأخذ هاتفه بعدما قام بإرسال موقعه بالخريطة، وهدده بمسدس.

وأكدت مديرية الأمن في مدينة المرج الليبية، في بيانها، أن عملية تحرير الشخص المختطف وضبط الخاطفين تمت دون أي خسائر.

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