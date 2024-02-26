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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معظمهم مصريون.. ليبيا تعلن ترحيل 95 مهاجرا غير شرعي إلى مصر وباكستان

مهاجرين غير شرعيين
مهاجرين غير شرعيين

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا ترحيل 95 مهاجرا إلى مصر وباكستان، إذ جرى ترحيل 75 مهاجرا غير نظامي من الجنسية المصرية عبر منفذ امساعد البري الخميس الماضي.

ووفقا لصحيفة "الوسط" الليبية، قال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اليوم الأحد، إنه جرى كذلك ترحيل  20 مهاجرا غير نظامي من الجنسية الباكستانية إلى مركز إيواء قنفودة، تمهيداً لترحيلهم عبر منفذ مطار بنينا الدولي في بنغازي.

وأشار إلى أن تسليم المهاجرين قامت به وحدة الترحيل التابعة لمكتب الجهاز في التميمي، وبإشراف الملازم عبد الحكيم خير الله، وبعد تعليمات رئيس الجهاز اللواء نوري الساعدي.


وفي وقت سابق، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة إنقاذ وإعادة 442 مهاجرا إلى ليبيا خلال الأيام الأولى من فبراير الجاري، ما رفع الحصيلة إلى 1004 مهاجرين غير نظاميين منذ بداية العام 2024.

وأفادت المنظمة الدولية بأن من بين المهاجرين الذين جرت إعادتهم 68 امرأة و25 طفلا، وذلك قبالة الساحل الغربي لليبيا.

وبلغ عدد المهاجرين الذين جرى اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا 1004 مهاجرين، من بينهم 31 طفلا، وهي حصيلة ثقيلة تضاف إلى 17 ألفا و190 مهاجرا جرى إنقاذهم في العام 2023، مع تسجيل 962 حالة وفاة و1536 حالة اختفاء في العام ذاته.

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