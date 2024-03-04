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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

21 نوعا.. فرنسا تكشف عن حجم المساعدات العسكرية التي قدمتها لـ أوكرانيا

المساعدات العسكرية
المساعدات العسكرية لـ أوكرانيا

أصدرت وزارة الدفاع الفرنسية قائمة بالمساعدات العسكرية المقدمة لـ أوكرانيا على مدى عامين منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، بما في ذلك الصواريخ طويلة المدى وأنظمة الدفاع الجوي.

وفقا لبيانات وزارة الدفاع الفرنسية، فإن قائمة الأسلحة التي أرسلتها فرنسا إلى أوكرانيا تضم 50 قسمًا، وتتضمن معدات الحماية وأجهزة الاتصالات والطائرات بدون طيار.

وضمت بيانات وزارة الدفاع الفرنسية، أنظمة الدفاع الجوي على نظامين من طراز Crotale NG، و6 أنظمة من طراز Mistral، ونظام SAMP/T واحد، وصواريخ SCALP طويلة المدى، لكنها لم تكشف عن العدد الذي تم توريده من هذه الصواريخ.

كما منحت باريس كييف 30 نظام مدفعية ذاتية الدفع من طراز قيصر، و6 مدافع هاوتزر من طراز TRF1، و4 أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و10 مدافع هاون. 

وتضمنت المساعدة أيضا 1002 سلاح مضاد للدبابات من طراز AT4، و3 أنظمة صواريخ ميلان.

وزودت فرنسا أوكرانيا أيضا بـ 38 دبابة ذات عجلات من طراز AMX10 RC، و250 مركبة مدرعة مجهزة إما للقتال أو كمركبات طبية، وشملت إمدادات المركبات الأخرى 120 مركبة للطرق الوعرة و6 شاحنات.

كما تلقت أوكرانيا من فرنسا أيضا 160 طائرة استطلاع بدون طيار، و10 أجهزة للكشف عن الطائرات بدون طيار، و30 قاربًا مطاطيًا من طراز Zodiacs Futura، و55 مدفعًا رشاشًا عيار 7.62 ملم، و560 مدفعًا رشاشًا عيار 12.7 ملم، و1000 بندقية فاماس، و20 بندقية قنص.

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