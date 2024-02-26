عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رفض استمرار احتجاجاتهم.. ماكرون يسعى لحل أزمة مزارعي فرنسا خلال 3 أسابيع

ماكرون
ماكرون

تواصلت احتجاجات المزارعين في فرنسا وفي دول أوروبية مختلفة، للمطالبة بدخل أفضل والحد من الاجراءات الروتينية الحكومية والحصول على منافسة عادلة مقابل السلع الأجنبية منخفضة التكلفة، وفق ما ذكرت إذاعة مونت كارلو الدولية.

واقتحم عدد من المزارعين المعرض الدولي للزراعة بالعاصمة الفرنسية باريس يوم السبت الماضي  تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمعرض.

وبعدما اقتحم المزارعون المعرض طالبوا باستقالة ماكرون  مع استخدام شتائم تستهدف الرئيس.

وذكرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية أن ماكرون قال عن اقتحام المعرض أن الأمور تعكس حالة من الفوضى.

ويسعى ماكرون للتوصل إلى حل خلال ثلاثة أسابيع من خلال عقد لقاء مع ممثلي القطاع في قصر الإليزيه.

ويصر على أنه "يجب وضع نهاية لهذه الأزمة".

من جهة أخرى، أعرب الرئيس عن أسفه لـ "اختيار نقابة التنسيقية الريفية  عدم الدعوة للهدوء.

اشتعلت الأزمة في 18 يناير الماضي وتخللها إغلاق طرق على مدى أسبوعين.

فرنسا دول أوروبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

عواصف رملية وترابية بعد ساعات بالقاهرة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا

منها السكر والزيت والأرز| انخفاض أسعار 11 سلعة في الأسواق.. مشروع "رأس الحكمة" كلمة السر

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

موضوعات متعلقة

ماكرون يدعو إلى تقديم مساعدات إنسانية ضخمة لغزة

المستشار الألماني يحذر إسرائيل من شن هجوم واسع على رفح الفلسطينية

هنية يرفض مماطلة الاحتلال لمواصلة حرب تجويع الفلسطينيين

منظمة العفو الدولية: الكيان المحتل فشل في اتخاذ التدابير المؤقتة لحماية الفلسطينيين

العاهل الأردني يحذر من خطورة هجوم الاحتلال على رفح

الجيش الأردني يعلن تنفيذ أكبر عملية إنزال للمساعدات في قطاع غزة

عدوان أمريكي بريطاني على 3 مواقع في اليمن

إطلاق عشرات الصواريخ على الجولان السوري المحتل ودوي صفارات الإنذار

ترشيحاتنا

الإيقاف مباراتين وغرامة.. تفاصيل عقوبة كريستيانو علي الفعل المشين أمام الشباب السعودي

مفاجأة مدوية في طلبات دفاع سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع بالشروق

العلاقات الثنائية وحرب غزة.. وزير الخارجية يلتقي نظيرة القبرصي في جنيف

تحقيقات النيابة في سقوط أكبر ديلر لأفلام القاصرات الأجنبيات المخلة.. تفاصيل

خلال 30 يوما.. أرقام كارثية للخسائر التي تسبب بها الاحتلال في غزة

ماذا تفعل لو المظلوم رفض يسامحك؟.. أبو اليزيد سلامة يجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيبة فوق الركبة.. حلا شيحة تثير الجدل في أحدث ظهور

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتـ لي المنطقة المركزية العسكرية

بالحجاب.. جورجينا تثير ضجة بإطلالة غير متوقعة

مذهل.. أخصائي يضع ماء زمزم تحت المجهر| شاهد ماذا وجد!

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتـ لي المنطقة المركزية العسكرية

مذهل.. أخصائي يضع ماء زمزم تحت المجهر| شاهد ماذا وجد!

معارض أهلا رمضان .. هذا سعر زجاجة الزيت الـ 800 مللي |فيديو

تواصل مع أسرتها .. ماذا قال الرئيس السيسي لوالدة «فتاة الشروق»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ