أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، خلال كلمته في اجتماع داخل مجلس الشيوخ الفرنسي، تفاصيل إمكانية إرسال بلاده قوات الجيش إلى الأراضي الأوكرانية، وهو ما صرح به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وبحسب ما نقلته صحيفة “أزفستيا” الروسية، قال رئيس الوزراء الفرنسي: "عندما نتحدث عن الجيش الفرنسي، يمكننا أن نتحدث عن جنود يشاركون في التدريب أو الدفاع أرض-جو أو حماية عدد من الحدود"، وقد تم بث اجتماع مجلس الشيوخ الفرنسي على موقعه على الإنترنت.

وفي الوقت نفسه، أشار “أتال”، إلى أنه خلال مؤتمر دعم الاتحاد الأوروبي في باريس، تقرر "المضي أبعد فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة" إلى كييف.

وإلى ذلك، حاول رئيس الوزراء، الدفاع عن ماكرون، الذي تعرض لانتقادات شديدة من الدول الغربية؛ بسبب تصريحه بشأن إرسال قوات غربية إلى الأراضي الأوكرانية.