قصور الثقافة تواصل أنشطتها المكثفة ضمن مبادرة "أنت الحياة" بالأقصر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعالياتها بمبادرة "أنت الحياة"، لليوم الثاني على التوالي بقرية الرزيقات بحري بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، ضمن الأنشطة المكثفة لوزارة الثقافة والمنفذة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

بدأت الفعاليات بمحاضرة لطلاب مدرسة الرزيقات الإعدادية المشتركة، بعنوان "التغيرات البيئية" أوضح خلالها د. النوبي عبد الراضي مفهوم البيئة، وأسباب التلوث البيئي وأثر ذلك على تغير المناخ، واختتم حديثه موضحا دور مبادرة "حياة كريمة" في تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين.



أعقب ذلك لقاء لمناقشة أعمال الشاعر أحمد علي، منها قصيدة بعنوان "غزة"، وأخرى بعنوان "تعالي يا صغيرتي".

واستمرارا للأنشطة المقامة بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، شهدت القافلة مجموعة من الورش الفنية منها ورشة رسم حر، وأخرى لتصميم ماسكات، وفقرة رسم على الوجه هذا إلى جانب استمرار معرض الكتاب الخاص بإصدارات الهيئة.

واختتم الفعاليات المنفذة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بفقرة إنشاد ديني تضمنت عددا من القصائد والابتهالات التي شهدت تفاعلا من الحضور ومنها قمر، المسك فاح، صلى الله على محمد، وغيرها.

ومن المقرر أن تستمر الفعاليات حتى 6 مارس الحالي، وذلك في سياق البرنامج الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بشكل دوري بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية بمختلف المحافظات.

