إصابة مستشار بهيئة قضايا الدولة وشقيقه في حادث بالبحيرة

أصيب مستشار بهيئة قضايا الدولة وشقيقه بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الإثنين، جراء وقوع حادث تصادم لسيارة ملاكي بالطريق الزراعي ( القاهرة - الإسكندرية)، بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين لمستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي وعلي الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي الحاجز الخرساني بالطريق وأسفر الحادث عن إصابة كلًا من:" محمود السيد عبد الهادي مسلم"، 40 عامًا، مستشار هيئة قضايا الدولة، وشقيقه" أمير"، 21 عامًا، ومقيمين دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.