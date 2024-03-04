ضعف المياه عن مركز ومدينة ناصر ببني سويف بسبب أعمال التطهير

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه نظراُ للقيام بأعمال تطهير بمحطة اشمنت مما يترتب عليه ضعف المياه بمركز ومدينة ناصر نظرا لتشغيل المحطة بنصف طاقتها، وذلك اعتباراً من الساعة 8 صباح غد الثلاثاء 5 مارس وحتى الـــ 8 مساء الأربعاء 6 مارس الجاري



وتتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف الخدمة خلال الفترة المذكورة،بسبب أعمال التطهير،لضمان انتظام تقديم الخدمة ،مناشدة المواطنين ،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.