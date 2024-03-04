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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 300 طن تمور فاسدة في البحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ حملة تموينية بمدينة النوبارية تحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية.

أسفرت الحملة عن ضبط 300 طن تمور داخل احدى ثلاجة حفظ الفاكهة غير صالحه للإستهلاك الآدمي، كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و ٨ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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جاء ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة/ نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

البحيرة الرقابة التموينية تكثيف الحملات التموينية غير صالحة للإستهلاك الآدمي مديرية التموين والتجارة نائب محافظ البحيرة مديرية التموين

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