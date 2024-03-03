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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 445 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 3 مراكز بالبحيرة

رفع الإشغالات بالبحيرة
رفع الإشغالات بالبحيرة

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع ٤٤٥ حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن ٤١١ حالة بدمنهور و ٢٤حالة برشيد و ١٠ حالات بأبو حمص بالإضافة لتحرير ٦ محاضر اشغال طريق.

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إزالة 18 حالة تعدٍ بإجمالى مساحة 4520 م2 بنطاق 5 مراكز بالبحيرة

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تموين البحيرة: ضبط مركز تعبئة سكر تصرف فى 646 طنا

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلاً على المواطنين.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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