رفع 445 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 3 مراكز بالبحيرة

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع ٤٤٥ حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن ٤١١ حالة بدمنهور و ٢٤حالة برشيد و ١٠ حالات بأبو حمص بالإضافة لتحرير ٦ محاضر اشغال طريق.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلاً على المواطنين.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.