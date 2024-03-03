إزالة 18 حالة تعدٍ بإجمالى مساحة 4520 م2 بنطاق 5 مراكز بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات بجميع مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم، والتصدي لأي شكل من التعديات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي انطلقت 24 فبراير وتستمر حتى 15 مارس الجاري.

وأكدت “بلبع” التنسيق بين جميع الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لردع المخالفين.

هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية عن إزالة 18 حالة تعدٍ بإجمالى مساحة بلغت 4520 مترا مربعا، عبارة عن 5 حالات إزالة بمساحة 2300 م2 على حرم الري بشبراخيت، و4 حالات تعدٍ بمساحة 900 م2 بقرى الخريجين بوادى النطرون، و 4 حالات تعدي بمساحة 640 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية وحفر قواعد بالدلنجات، و3 حالات تعدٍ بمساحة 350 م2 على حرم الصرف بمركز إدكو، وحالتي تعدٍ بمساحة 330 م2 عبارة عن زراعات بكوم حمادة.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.