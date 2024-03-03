تموين البحيرة: ضبط مركز تعبئة سكر تصرف فى 646 طنا

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، رقابتها المشددة بدعلى كافة مدن ومراكز المحافظة.

وقامت الرقابة التموينية برئاسة سمير البلكيمي، بتنفيذ حملة تموينية بمركز دمنهور أسفرت عن ضبط مركز تعبئة سكر تصرف فى ٦٤٦ طن سكر خاص بمبادرة معاً ضد الغلاء بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتستمر الحملات الرقابة التموينية ليلاً ونهاراً للقضاء على الفساد والمخالفين والمتلاعبين بالدعم

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة/ نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.