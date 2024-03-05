وكيل التعليم بالغربية يباشر انتظام العمل بالمدارس ويشدد علي الانضباط

أجري مديروا عموم المديرية والادارات التعليمية العشر بمحافظة الغربية اليوم متابعة اليومية لجميع المدارس بمختلف مراحلها ونوعياتها، شملت المتابعة 18 مدرسة .



وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية وبتكليف من ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لمتابعة انتظام الدراسة بجميع المدارس .

من جانبه أكد ناصر حسن وكيل الوزارة، أن المتابعات على جميع المدارس مستمرة، وبصورة يومية، لبيان انتظام العملية التعليمية ومتابعة تكليفات تفعيل مجموعات الدعم المدرسية، للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، وتفعيل كافة الأنشطة التربوية لجذب الطلاب، وتسجيل الغياب بصورة يومية، والتوجيه بضرورة الإعلان عن المواد التعليمية والتدريبية التي تبثها الوزارة، ومواعيد إذاعتها، لشرح المناهج وتدريب الطلاب على الأسئلة والتدريبات في نهاية كل وحدة، والتأكد من سلامة وصلاحية وسائل الأمن والسلامة، والتأكد من توزيع الكتب المدرسية على جميع الطلاب وفقا لمخصصات كل مدرسة، وتوزيع وجبات التغذية المدرسية على جميع الطلاب أثناء اليوم الدراسي، قبل الفسحة المدرسية، ومنع استخدام العقاب البدني بكافة أشكاله، وتفقد الفصول الدراسية.

كما اوصي بمناقشة الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم، والتأكيد على تفعيل البرنامج العلاجي للتلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة والحساب وتكليف معلمي المواد بقياس مستوى الطلاب، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي.