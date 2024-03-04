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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 808 حالات إشغال طريق خلال حملات مكبرة بالبحيرة

إزالة الإشغالات بالبحيرة
إزالة الإشغالات بالبحيرة

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة بتنفيذ حملات اشغالات مكبرة وذلك بالتعاون مع وحدة الاشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق.

وأسفرت عن رفع ٨٠٨ حالة اشغال طريق تنوعت مابين ثابت ومتحرك عبارة عن ٤٢١ حالة بدمنهور و٦٥حالة بالدلنجات  و١٨٠ حالة اشغال وتحرير ١٠ محاضر بالمحمودية و٤٢ حالة برشيد  .

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وقد أكدت نائب محافظ البحيرة علي ضرورة  تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الإنضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين .

تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

البحيرة إزالة التعديات علي الطريق العام الدكتورة نهال بلبع تسهيل الحركه المروريه رؤساء الوحدات المحلية رفع الاشغالات وإزالة التعديات

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