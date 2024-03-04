وكيل زراعة الغربية يستقبل مدير مركز الزراعات التعاقدية لزيادة نسبها

استقبل بديوان عام مديرية الزراعة بالغربية الدكتور خالد أبوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية اليوم الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة , وذلك لمتابعة ملف الزراعات التعاقدية.

جاءت تلك الزيارة في إطار اهتمام الدولة بالمحاصيل الاستيراتيجيية ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى وتقليل فاتورة الاستيراد، وبناءً على تعليمات السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وحضور الدكتور محمود وهبة نائب مدير مركز الزراعات التعاقدية ، والمهندس فخرى باز مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعى، وصادق حبيب رئيس مجلس إدارة جمعية تسويق النباتات الطبية والعطرية.

كما عقد وكيل وزارة الزراعة لقاء مع المزارعين لعرض جميع الامتيازات المقدمة لهم و أهمية في التعاقد وضمان التسويق لهذه المحاصيل بأسعار عادلة تساعد على رفع مستوى معيشى لهم .