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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز إعلام المحلة يدشن ندوة بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية"

مراكز اعلام المحلة
مراكز اعلام المحلة

نظم مركز إعلام المحلة الكبرى التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات وبالتعاون مع مستشفى القدس الخيرية بالمحلة، ندوة توعوية اليوم وذلك بمقر قاعة المؤتمرات بمستشفى القدس بالمحلة الكبرى وذلك تحت عنوان “التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية”.

وأدارت الندوة هالة عبد العظيم الإعلامية بالمركز،  وبحضور محمود السمرى مدير المركز.

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وتناولت الندوة،  أن الموارد المائية هى سر الحياة حيث أنه لو لم يتواجد النيل لما تواجدت مصر، ومن هنا كانت أهمية النهر العظيم الذى يعطى مصر 94% من إحتياجاتها المائية،  لذا وجب الحفاظ على مياه النيل وعدم تلويثه أو إهدارها لأن ذلك يصنع أزمة حقيقية فى مورد المياه.

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