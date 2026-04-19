ماليزيا.. حريق هائل يتسبب في تدمير نحو 1000 منزل ونزوح آلاف الأشخاص

اندلع اليوم حريق هائل في قرية ساحلية شرقي ماليزيا، حيث أدى إلى تدمير نحو ألف منزل، فضلا عن نزوح آلاف الأشخاص، و ارتفعت حصيلة الخسائر المادية الناجمة عن الحريق.





وذكرت السلطات المحلية، ‌أن آلاف الأشخاص نزحوا بعد أن دمر حريق ‌نحو ألف منزل في قرية ساحلية بولاية "صباح" ‌في جزيرة "بورنيو"، مشيرة إلى أن أكثر من تسعة آلاف من السكان ‌تضرروا من الحريق، دون تسجيل أي وفيات.





من جانبه، قال أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي، إن الحكومة الاتحادية تنسق مع ‌سلطات ولاية "صباح" لتقديم المساعدة الأساسية وإعادة التوطين المؤقت للمتضررين، مضيفا:" الأولوية الآن هي سلامة الضحايا وتقديم المساعدة الفورية على الأرض".