ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى باكستان اليوم لإجراء محادثات مع إيران قبل انتهاء وقف إطلاق النار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى إسلام آباد اليوم الأحد لإجراء جولة أخرى من المفاوضات مع إيران قبل انتهاء وقف إطلاق النار المقرر بعد غد الثلاثاء.

وأوضح ترامب أن ممثليه سيصلان إلى إسلام آباد مساء غد الاثنين لإجراء المفاوضات مع الجانب الإيراني.

وذكر موقع (أكسيوس) الأمريكي أن هذه المحادثات ستكون محاولة في اللحظة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق، على الأقل لتمديد وقف إطلاق النار إن لم يكن لإنهاء الحرب.

يذكر أن إيران قد هاجمت عدة سفن تجارية أمس السبت بعد أن أعلنت إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى.

وجاء ذلك بعد أن أعرب ترامب عن ثقته في أن اتفاق السلام أصبح وشيكًا.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أنه بعد مرور أيام من طمأنة الولايات المتحدة والعالم بأن الحرب قد انتهت، قد يعود ترامب قريبًا إلى تهديداته بتصعيد الحرب حال فشل محادثات إسلام آباد.

وهدد ترامب بتدمير " كل محطة طاقة وكل جسر في إيران" إذا لم تقبل طهران عرضه، إذ قال في منشور على منصته (تروث سوشيال)، "نحن نقدم صفقة عادلة ومعقولة للغاية، وآمل أن يقبلوها لأنه، إذا لم يفعلوا ذلك، فإن الولايات المتحدة ستدمر كل محطة طاقة، وكل جسر، في إيران. لا مزيد من دور الرجل اللطيف! سوف يسقطون بسرعة، وسوف يسقطون بسهو