الخارجية الايرانية: الحصار البحري انتهاك لوقف إطلاق النار وغير قانوني

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي ان الحصار البحري انتهاك لوقف إطلاق النار وهو غير قانوني.





وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية على صفحته الشخصية إن إجراء الولايات المتحدة المتمثل في حصار موانئ أو سواحل إيران لا يشكل فقط انتهاكاً لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه باكستان، بل هو أيضاً غير قانوني وإجرامي.





واضاف بقائي: ان هذا الإجراء ينتهك المادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة؛ كما يُعتبر، وفقاً للمادة 3(c) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 (1974)، عملاً عدوانياً، حيث يُدرج هذا النص بوضوح حصار موانئ أو سواحل دولة ما ضمن دائرة أعمال العدوان.





وتابع: علاوة على ذلك، وباعتباره فرضاً لعقاب جماعي متعمد على الشعب الإيراني، فإن هذا الإجراء يرقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.