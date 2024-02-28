محافظ الغربية بتابع أعمال رصف طريق «طنطا بسيون»

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تشهد طفرة في إنشاء وتطوير العديد من الطرق الحديثة وفقا للمواصفات الفنية، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل حركة التجارة، واستمرار تراجع معدلات الحوادث على الطرق.

جاء ذلك خلال متابعته رفع كفاءة وإعادة رصف طريق طنطا بسيون بطول ٢٠ م بنسبة تنفيذ ٨٥%، والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة هيئة الطرق.

وأكد المحافظ أن المحافظة تنفذ مجموعة من أكبر خطط الرصف، حيث يتم إعطاء الأولوية للشوارع والطرق الحيوية التي تساهم في تحقيق السيولة المرورية وتخدم أكبر عدد من المواطنين.

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