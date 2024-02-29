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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فوز طلاب "هندسة طنطا" بالمركز الثاني بمسابقة Google Solution النسخة المحلية

جامعة طنطا
جامعة طنطا

فاز طلاب برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي وقسم هندسة الحاسبات والتحكم بكلية الهندسة جامعة طنطا، بالمركز الثاني بمسابقة Google Solution" challenge hackathon Egypt" النسخة المحلية من المسابقة الدولية " Google solution challenge " ، التي استضافتها  الجامعة  الأمريكية بالقاهرة بمشاركة  العديد من الجامعات المصرية.

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هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا فريق الطلاب الفائز بالمسابقة، والذى يضم عبدالرحمن محمد عبدالرحمن المقيد بالفرقة الاولي برنامج الذكاء الاصطناعي، ومازن إيهاب المقيد بالفرقة الاولي برنامج  الذكاء الاصطناعي، والطالب مصطفي خيره المقيد بالفرقة الأولى قسم هندسة الحاسبات والتحكم الآلي، والطالب عبدالرحمن فريد  المقيد بالفرقة الأولى ببرنامج الذكاء الاصطناعي، مؤكداً حرص الجامعة الدائم على دعم وتشجيع الطلاب الموهوبين والمبتكرين وتأهيل أبنائها الطلاب وتنمية مهاراتهم للمشاركة فى المسابقات المحلية والدولية.

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وأضاف الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة حرص إدارة الكلية على اكتشاف وتشجيع الطلاب المبتكرين والنوابغ، وتوفير كافة أشكال الدعم لهم، مؤكدا على أهمية هذه المسابقة، بمجال الذكاء الاصطناعي لما له من أهمية كبيرة، خاصة في ظل التطور الكبير الذي يشهده المجال، وتأثيره الكبير علي نمط الحياة وأنواع الوظائف في المستقبل القريب، موجها الشكر لمشرفي المشروع  الدكتورة اماني سرحان رئيس قسم هندسة الحاسبات والتحكم الآلي و الدكتور محمد عيطه بذات القسم.

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IMG-20240229-WA0056
IMG-20240229-WA0055
IMG-20240229-WA0055
الطلاب المبتكرين والنوابغ الطلاب الموهوبين الطلاب المبتكرين الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي المسابقات المحلية والدولية المركز الثاني هندسة الذكاء الاصطناعي تنمية مهارات هندسة الحاسبات

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