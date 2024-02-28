جيش الاحتلال: اعتقال 3400 فلسطيني في الضفة الغربية منذ بداية الحرب

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن قواته اعتقلت حوالي 3400 فلسطيني في مختلف أنحاء الضفة الغربية منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وزعم جيش الاحتلال أن من بين المعتقلين حوالي 1500 مرتبطون بحركة حماس، وفقا لما ذكرته القناة السابعة العبرية.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، صباح اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 20 فلسطينيا، واستدعت آخرين، من مدينة يطا بمحافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية عند مداخل الخليل، وبلداتها، وقراها، ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسة والفرعية بالبوابات الحديدية، والمكعبات الإسمنتية، والسواتر الترابية.