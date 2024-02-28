أزمة قلبية مفاجئة أثناء عمله.. وفاة طبيب تخدير بأحد مستشفيات طنطا |تفاصيل

شهد مستشفي المنشاوي التابع لمديرية الصحة بمحافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف العاملين بها عقب شيوع نبأ وفاة الدكتور عبد الله جمال محمد الجماله أخصائي زمالة التخدير أثناء عمله إثر تعرّضه لأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته في الحال بسبب الإجهاد الزائد أثناء عمله وتعامله في تقديمه خدمة الرعاية الصحية للمرضي داخل غرف العمليات المركزة.



وكانت مديرية الصحة بطنطا برئاسة الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة قد نعت الطبيب الشاب لوفاته المفاجئة وقدّمت العزاء إلى أسرته بمشاركة وفد من زملائه الأطباء من أبناء جيله .



في ذات السياق دشَّن رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر حالة من بوستات العزاء تضمّنت عرض ذكريات الطفولة مع الطبيب الراحل كونه كان يتمتع بحُسن الخلق، فضلاً عن علاقته الطيبة طوال ما يقرب من 30 سنة فترة حياته مُناشدين الجميع بالدعاء له بالرحمة والمغفرة .



الجدير بالذكر أن صلاة الجنازة أقيمت على جثمان الطبيب الفقيد بأكبر مساجد مدينة طنطا في عوارة وسط مشاركة الأهل وأقاربه وزملائه من أبناء المهنة في مشهد جنائزي مهيب حتي دفنه بمثواه الأخير بمقابر أسرته.