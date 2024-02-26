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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة بلدية المحلة.. أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي بشأن كهربا

صدى البلد

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن خبر صادم لجماهير الأهلي قبل مواجهة بلدية المحلة غدا بشأن نجم الأهلي محمود كهربا .

وكتب احمد حسن : عبر حسابه بموقع فيسبوك : كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة غدا.

وتأهل النادي الأهلي لدور الثمانية من بطولة دوري ابطال إفريقيا بعد أن قدم له يانج أفريكانز هدية له بالفوز على شباب بلوزداد الجزائري برباعية نظيفة، اليوم السبت، ليتأهل الفريقان للدور المقبل ويعتبر لقائهم الأخير لتحديد أول وثاني المجموعة الرابعة.

وتأهل الأهلي برصيد ٩ نقاط، ويانج أفريكانز التنزاني برصيد ٨ نقاط، وشباب بلوزداد ثالثا برصيد ٥ نقاط، وميدياما الغاني متذيل الترتيب برصيد ٤ نقاط.

ويتبقى لقاء وحيد للجولة السادسة من المجموعة الرابعة ويتحدد ترتيب الأول والثاني بين النادي الأهلي مع يانج أفريكانز في القاهرة.

وتغلب فريق يانج أفريكانز التنزاني على نظيره شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 4-0،  خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بنيامين مكابا ضمن منافسات الجولة الخامسة فى المجموعة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 20230-2024.

أحمد حسن كهربا استبعاد كهربا بلدي المحلة والاهلي بلدية المحلة و الاهلي

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