قرار بإخلاء وحدة إدارية لتسكين المستحقين ببورسعيد

نفذت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحى فى محافظة بورسعيد بحضور سمر الموافى رئيس الحى والعميد نعمان على نعمان رئيس حى المناخ صباح اليوم باخلاء وتسكين وحده سكنية لها الصفه الادارية بمنطقه الـ 40 عماره الواقعه بنطاق حى الضواحي وتسكين إحدى الحالات المستحقة.
هذا وقد تم تنفيذ قرار إخلاء وتسليم الوحده السكنية رقم 4 اداري بالعمارة رقم 134 بمنطقة ال40 عماره بنطاق ضواحى بورسعيد وذلك لمخالفتها قواعد وشروط الإسكان وتم تسكين إحدى الحالات المستحقة بها
وقد أكدت سمر الموافى رئيس حى الضواحى فى بورسعيد استمرار أعمال إخلاء وتسكين الوحدات السكنية الإدارية التى يخل أصحابها بشروط وقواعد الإسكان التى يتم التعاقد بناءاً عليها وإعادة تخصيصها للحالات المستحقة مع الالتزام بالشروط والقواعد العامة للإسكان
من ناحية أخرى أشارت رئيس الحى إلى استمرار إخلاء وتسكين الوحدات السكنية الإدارية التى ينتهى الانتفاع بها بوفاه شاغلها ولا يتم توريثها أو تأجيرها لأنها ملك محافظه بورسعيد وفقا للقانون والعقد المكتوب للوحده قبل تخصيصها مشيره إلى استمرار تسكين كافة الحالات الصادر لها قرارات أحقية وفقا للشروط والقواعد العامة للإسكان