قرار بإخلاء وحدة إدارية لتسكين المستحقين ببورسعيد

نفذت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحى فى محافظة بورسعيد بحضور سمر الموافى رئيس الحى والعميد نعمان على نعمان رئيس حى المناخ صباح اليوم باخلاء وتسكين وحده سكنية لها الصفه الادارية بمنطقه الـ 40 عماره الواقعه بنطاق حى الضواحي وتسكين إحدى الحالات المستحقة.

هذا وقد تم تنفيذ قرار إخلاء وتسليم الوحده السكنية رقم 4 اداري بالعمارة رقم 134 بمنطقة ال40 عماره بنطاق ضواحى بورسعيد وذلك لمخالفتها قواعد وشروط الإسكان وتم تسكين إحدى الحالات المستحقة بها

وقد أكدت سمر الموافى رئيس حى الضواحى فى بورسعيد استمرار أعمال إخلاء وتسكين الوحدات السكنية الإدارية التى يخل أصحابها بشروط وقواعد الإسكان التى يتم التعاقد بناءاً عليها وإعادة تخصيصها للحالات المستحقة مع الالتزام بالشروط والقواعد العامة للإسكان

روؤساء أحياء مناخ بورسعيد و الضواحى 1000272174 1000272173 1000272176 1000272165 1000272175 1000272164 1000272170 1000272172 1000272171 1000272167 1000272177 1000272166 1000272169 1000272168

من ناحية أخرى أشارت رئيس الحى إلى استمرار إخلاء وتسكين الوحدات السكنية الإدارية التى ينتهى الانتفاع بها بوفاه شاغلها ولا يتم توريثها أو تأجيرها لأنها ملك محافظه بورسعيد وفقا للقانون والعقد المكتوب للوحده قبل تخصيصها مشيره إلى استمرار تسكين كافة الحالات الصادر لها قرارات أحقية وفقا للشروط والقواعد العامة للإسكان