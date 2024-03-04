أمين اتحاد القضاء الإداري العربى يكشف دور المكتبة الإلكترونية للمستشارين

أكد المستشار محمد عبد الوهاب الأمين العام للاتحاد العربي للقضاء الإداري أن مصر تستضيف الاتحاد العربي للقضاء الإداري لتنظيم دورة تدريبية تضم قضاة المشروعية العاملين في مجال القضاء الإداري من الدول العربية أعضاء الاتحاد.

وأشار إلى الخطة التي وضعتها الجمعية العامة باجتماعها السادس ووفقا لتوجيهات المستشار رئيس مجلس الدولة المصري بتفعيل دور الاتحاد المنوط به تم انعقاد الدوره التدريبية الاولى للاتحاد والتي تعد نقلة نوعية غير مسبوقة.



وقال إنه انطلاقا لإنشاء الأكاديمية العربية للقضاء الاداري لتعزيز دور الاتحاد في تطوير وتنميه مهارات قضاة الدول العربية وتبادل الخبرات في مجال القضاء الاداري ايضا ان تكون هذه الدورة مناسبة لإطلاق المنصة الإلكترونية المتكاملة للاتحاد والتي تحتوي على مكتبة ضخمة لأحكام إلكترونية تكون مرجعا لقضاة الدول العربية والمشتغلين بالقانون.

كما تتيح للدول الاعضاء سهوله وضع البيانات الخاصه بها من خلال حساب خاص بكل دوله وتيسير وتيسر المستخدمي الموقع سهوله الوصول للمعلومات والبيانات

جاء ذلك خلال عقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة المصرى رئيس الإتحاد العربى للقضاء الإدارى الدورة التدريبية الأولى التى تأتى بعنوان "دور القضاء الإداري في ترسيخ مبدأ المشروعية"، يومي ٤ و ٥ مارس باحد فنادق القاهرة بحضور ١٠ دول عربية.





وتعد هذه الدورة هي اول دورة يعقدها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وذلك في إطار تعزيز دور الاتحاد في تطوير وتنمية مهارات قضاة الدول العربية أعضاء الإتحاد وتوطيد الصلات فيما بينهم وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات القضاء الإداري، وتنعقد الجلسة الافتتاحية بحضور المستشار/ عادل عزب - رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة المصري وعدداً من قضاة الدول العربية أعضاء الاتحاد.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية إطلاق المنصة الإلكترونية المتكاملة للاتحاد العربي للقضاء الإداري وكذلك مكتبة الأحكام الرقمية، كما ستشهد الجلسة مراسم توقيع وثيقة انضمام مجلس الدولة بالجزائر لعضوية الاتحاد.

الاتحاد الإداري للقضاء الإداري أنشئ في ١٢ ديسمبر ٢٠١٥ بغرض تعزيز التعاون بين المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة في الدول العربية، ليكون تنظيماً قضائياً عربي في مجال القضاء الإداري .