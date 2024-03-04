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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تنتمي لروسيا.. ميدفيديف: التوترات بين واشنطن وموسكو أسوأ من أزمة الصواريخ الكوبية

ميدفيديف
ميدفيديف

أكد ديمتري ميدفيديف، الرئيس السابق لروسيا ونائب رئيس مجلس الأمن، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا تنتمي إلى روسيا.

ووفقا لوكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية، قال ميدفيديف، في محاضرة عامة، إن التوترات بين واشنطن وموسكو الآن أسوأ مما كانت عليه خلال أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف أن القوات الخاصة والمستشارين العسكريين الأمريكيين يشنون بالفعل حربا ضد روسيا.

والشهر الماضي، سخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من وصف نظيره الأمريكي جو بايدن له بأنه "مجنون" وشتمه بألفاظ نابية، معتبراً أنه رد مناسب من بايدن بعدما اعتبره بوتين أفضل لروسيا من دونالد ترامب.

وقال بوتين لصحفي في التلفزيون الروسي إنها "وقاحة نعم". وأضاف أن بايدن "لن يقول لي "فولوديا (تصغير لاسم فلاديمير بالروسية) أحسنت، شكراً لقد ساعدتني كثيراً".

وأضاف بوتين أن تصريح بايدن يفسر سبب تفضيل الكرملين له رئيسا للولايات المتحدة في المستقبل.

وقال بوتين للتلفزيون الرسمي بابتسامة خفيفة "إننا مستعدون للعمل مع أي رئيس، لكنني أعتقد أن بايدن هو الرئيس المفضل أكثر بالنسبة لروسيا، واستنادا إلى ما قاله للتو، فأنا على حق تماما".

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