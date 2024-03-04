هدنة غزة| صحيفة عبرية تكشف تطورات بشأن المفاوضات بين حماس وإسرائيل

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة عن المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى والهدنة في قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر، أن إسرائيل لا تطالب بالحصول على أسماء الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذين هم في أسر حماس، بل فقط عدد الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة، وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطلبهم حماس عن كل أسير إسرائيلي، وذلك لخلق إيقاعات وآلية إطلاق سراحهم.

وبحسب المصادر فإن "إسرائيل تتطلع إلى عدد من الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم، وليس الأسماء".

ووفقا للصحيفة العبرية تعتقد إسرائيل أن هناك نحو 40 أسيرا على قيد الحياة يمكن إطلاق سراحهم ضمن "صفقة إنسانية"، لكن العدد الدقيق غير معروف.

وقالت المصادر إنه يجب على حماس أن تعطى هذا الرقم حتى يتم المضي قدما في المفاوضات.