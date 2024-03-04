بحضور محبيه.. البابا تواضروس يترأس صلاة تجنيز الأنبا بسنتي ويلقي نظرة الوداع

بدأت منذ قليل صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة عدد من اساقفة الكنيسة وأعضاء المجمع المقدس، وايضا بحضور الآلاف من الأقباط لإلقاء نظرة والوداع على الأسقف الراحل.

صلاة تجنيز الأنبا بسنتي

صلاة تجنيز الأنبا بسنتي

ويترأس الصلاة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطرريك الكرازة المرقسية، بمشاركة عدد من اساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية.

وبدأت صلاة التجنيز بوضع جثمان الأنبا بيسنتي لإلقاء نظرة الوداع عليه من قبل محبيه وأبناء شعب الكنيسة، وسط حضور كبير من الأقباط والمسلمين وعدد من الأساقفة والمكرسات من دير الأنبا برسوم العريان.

وودع قداسة البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأسقف الجليل مثلث الرحمات نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، الذي توفي امس عن عمر قارب ٨٣ سنة بعد صراع طويل مع المرض، قضى منها أكثر من ٥٣ سنة في الحياة الرهبانية، منها ٣٨ أسقفًا.

وقال البابا تواضروس: لقد كرس نيافة الأنبا بيسنتي حياته بكاملها لله، وخدم الكنيسة بكل إخلاص وأمانة، وبساطة قلب، وتحمل المسؤوليات المتعددة التي كُلِفَ بها منذ شبابه المبكر، إلى أن عطله المرض الذي أَلَّمَ به في السنوات الأخيرة، فاحتمله بشكر ورضا.

وأضاف: نثق أنه سينال نصيب العبد الأمين الممدوح من السيد الرب القائل: نِعِمَّا أَيُّهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَالأَمِينُ كُنْتَ أَمِينًا فِي الْقَلِيلِ فَأُقِيمُكَ عَلَى الْكَثِيرِ. اُدْخُلْ إِلَى فَرَحِ سَيِّدِكَ. (مت ٢٥: ٢١).

واختتم: خالص العزاء لمجمع كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين و ١٥ مايو والشمامسة وللشعب والأراخنة والخدام والخادمات".

سطور في حياة مثلث الرحمات الأنبا بسنتي أسقف حلوان وتوابعها