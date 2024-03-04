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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وداعًا الأنبا بيسنتي.. رحلة عطاء وبناء في خدمة الكنيسة والوطن

الانبا بيسنتي
الانبا بيسنتي

رحل عن عالمنا أمس، نيافة الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، بعد صراع طويل مع المرض.

ترك نيافته إرثًا غنيًا من الكلمات الوعظية والروحانيات التي لامست قلوب الألوف من الشعب القبطي. وكان نيافة الأنبا بيسنتي محبوبًا من الجميع، وذلك لِما تميز به من أسلوب مقرب للقلب، وحضور دافئ، وروحانية عميقة.
 

الأنبا بيسنتي

العطاء .. التعمير .. حب الوطن

كان الأنبا بيسنتي مثالاً للإخلاص والأمانة في خدمة الكنيسة، وتحمل نيافته مسؤوليات متعددة، وكان بمثابة الأب والراعي الحنون للجميع، وتميز نيافته بكرمه وعطائه، ولم يرد محتاجًا طلبه سواء كان روحيًا أو ماديًا. كما ترك نيافته بصمة واضحة في قلوب جميع من عرفه، وسنفتقده جميعًا.
 

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البابا تواضروس والمجمع المقدس يعزي الكنيسة في نياحة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة

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نياحة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة |موعد ومكان صلاة التجنيز

لم يكن نيافة الأنبا بيسنتي راعيًا روحيًا فحسب، بل كان أيضًا بانيًا ومُعمّرًا. فقد بذل نيافته جهودًا كبيرة من أجل بناء وتعمير مطرانية حلوان، حيث بنى العديد من الكنائس والمستشفيات والخدمات الاجتماعية.

كما لم يكن التعمير بالنسبة لنيافته مجرد بناء مادي، بل كان أيضًا بناءً للنفوس من خلال الاهتمام بالخدمات والنواحي الروحية لكل إنسان. وكان نيافة الأنبا بيسنتي أيضًا معروفًا بحبه الكبير لمصر، وكان دائمًا يُغرس في نفوس أبنائه حب الوطن وأهمية الوحدة الوطنية.

الأنبا بيسنتي

سطور في حياة مثلث الرحمات الأنبا بسنتي أسقف حلوان وتوابعها

  • ولد في ٨ يونيو ١٩٤١ بقرية الإخصاص بحلوان.
  • حصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام ١٩٦٢، وماجستير في الكيمياء الحيوية عام ١٩٦٩.
  • عمل باحثًا في مركز البحوث الزراعية بالدقي، وخدم  بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بشبرا، وكنيسة الشهيد أبي سيفين.
  • ترهب في دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت، وانتقل منه إلى دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون في ٢٨ أغسطس ١٩٧١.
  • سيم قسًا في ١٢ نوفمبر ١٩٧٢، وعُيّن أمينًا لدير القديس الأنبا بيشوي عام ١٩٧٣.
  • انتدبه المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث للإشراف على كنيسة السيدة العذراء بجاردن سيتي عام ١٩٧٤.
  • عام ١٩٧٥ انتُدِب للتدريس بكلية سان مارك بالإسكندرية، وكان مشرفًا روحيًا بالكلية الإكليريكية.
  • رسم قمصًا بدير البراموس العامر في يوليو ١٩٧٥.
  • أرسله المتنيح البابا شنودة الثالث للخدمة بأمريكا وكندا عام ١٩٧٧.
  • عين سكرتيرًا خاصًا للمتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في نوفمبر ١٩٨٠.
  • سيم أسقفًا عامًا في ٢٢ يونيو ١٩٨٦، وتم تجليسه على كرسي إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين و١٥ مايو في ٢٩ مايو ١٩٨٨.
البابا شنودة والأنبا بيسنتي 

كان بالحق رجل الله

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية العزاء في رحيل الأسقف الجليل مثلث الرحمات الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، الذي رحل عن عمر قارب 83 سنة، قضى منها أكثر من 53 سنة في الحياة الرهبانية، منها 38 أسقفًا.

ونعى الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، الأنبا بيسنتي الراحل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: نودع لحضن القديسين أبانا الأسقف المكرم الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة و15 مايو، الرب ينيح نفسه الطاهرة، ويعزي الإيبارشية وكل أحبائه، كان بالحق رجل الله.

 الأنبا رافائيل

سعيه لتوطيد روح الإنتماء للوطن

كما كتب نيافة الأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: نودع إلي السماء حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بسنتي أسقف حلوان وتوابعها، الذي أثري حياتنا الكنيسة والرعوية بمجهودات كثيرة، أفادت شعبه ورفعت من مكانة وقدر إيبارشيته، وكانت مساهماته في إرساء روح الإخوة ونشر السلام بين جميع الناس، وسعيه لتوطيد روح الإنتماء للوطن، وما قدمه من مشروعات متنوعة لتنمية حال الإيبارشية وتحديثها.

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وفاة الأنبا بسنتى أسقف حلوان والمعصرة بعد صراع مع المرض

وتابع: ويذكر له أنه كان لفترة معاونا جيدا لقداسة البابا شنودة الثالث، فضلا عن نسكه وتواضعه الشديد، وحبه للقديسين، واهتمامه باحتفالات القديس الانبا برسوم العريان ومواصلة رعايته لشعبه، رغم امراضه الكثيرة نقدم التعزيات لأبينا حضرة صاحب القداسة البابا تواضروس الثاني، وحضرات آبائنا المطارنة والأساقفة وكهنة الإيبارشية وشعبه ومحبيه في كل مكان.

الأنبا مارتيروس
البابا تواضروس والأنبا بيسنتي 
البابا شنودة والانبا بيسنتي 
الأنبا بيسنتي الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة مثلث الرحمات الأنبا بسنتي الأنبا بسنتي أسقف حلوان وتوابعها قداسة البابا تواضروس البابا تواضروس الأنبا مارتيروس الأنبا رافائيل البابا شنودة الثالث

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