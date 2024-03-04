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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اشتباكات عنيفة وفرار سجناء.. ماذا يحدث في هايتي؟

اشتباكات هايتي
اشتباكات هايتي

عرضت فضائية " العربية" تقريرا يرصد وجود اشتباكات عنيفة في عاصمة هايتي، خاصة بعد فرار آلاف السجناء من السجن الرئيسي بالبلاد.

 

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وأوضح التقرير أن السلطات في هايتي اتخذت عدة قرارات حاسمة للمواجهة وهي إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر تجوال ليلي.

 

وأوضح التقرير أن عصابات مسلحة في هايتي تسعى إلى الإطاحة برئيس الوزراء ، واستفرت الاشتباكات عن مقتل 10 أشخاص على الأقل حتى الآن.

 

وتابع التقرير أن هايتي تشهد تزايد في معدلات العنف والأعمال الإجرامية العنيفة التي ترتكبها العصابات المسلحة.

 

وأكمل التقرير أن السجن الذي فر منه سجناء يضم سجناء الحق العام وسجناء عصابات معروفين ومتهمين باغتيال الرئيس جوفينيل مويز.

هايتي سجناء حظر تجول اشتباكات اخبار التوك شو

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