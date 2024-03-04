اشتباكات عنيفة وفرار سجناء.. ماذا يحدث في هايتي؟

عرضت فضائية " العربية" تقريرا يرصد وجود اشتباكات عنيفة في عاصمة هايتي، خاصة بعد فرار آلاف السجناء من السجن الرئيسي بالبلاد.

وأوضح التقرير أن السلطات في هايتي اتخذت عدة قرارات حاسمة للمواجهة وهي إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر تجوال ليلي.

وأوضح التقرير أن عصابات مسلحة في هايتي تسعى إلى الإطاحة برئيس الوزراء ، واستفرت الاشتباكات عن مقتل 10 أشخاص على الأقل حتى الآن.

وتابع التقرير أن هايتي تشهد تزايد في معدلات العنف والأعمال الإجرامية العنيفة التي ترتكبها العصابات المسلحة.

وأكمل التقرير أن السجن الذي فر منه سجناء يضم سجناء الحق العام وسجناء عصابات معروفين ومتهمين باغتيال الرئيس جوفينيل مويز.