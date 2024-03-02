أزمة في هايتي.. زعيم عصابة يهدد رئيس الوزراء وسط أعمال عنف

شهدت هايتي يومًا ثانيًا من العنف الشديد أمس، الجمعة، حيث هزت العصابات التي تسعى للإطاحة برئيس الوزراء أرييل هنري العاصمة بورت أو برنس بإطلاق نار كثيف بالقرب من مطار المدينة الدولي وأحد السجون.

وحسب شبكة “دويتشه فيله” الألمانية، حذر زعيم العصابة جيمي شيريزير، ويعرف أيضا باسم "باربكيو"، من أنه سيواصل مسعاه للإطاحة برئيس الوزراء أرييل هنري، مع تصاعد أعمال العنف في أجزاء من العاصمة.

وأضاف باربكيو، في مؤتمر صحفي: "ستستمر المعركة بقدر ما يلزم. سنواصل قتال أرييل هنري. ولتجنب الأضرار الجانبية أبقوا الأطفال في المنازل".

ودوت أصوات إطلاق نار كثيف وتعطلت حركة المرور في بعض مناطق عاصمة هايتي، حيث فر المزيد من السكان من منازلهم القريبة من القتال، بينما كانت الحافلات المحترقة في الشوارع وملأت الحواجز المحترقة الهواء بدخان رمادي كثيف.

وقتل 4 شرطيين وأصيب عشرات الأشخاص منذ تفجر موجة العنف الأخيرة، فيما يتواجد هنري في كينيا لحشد التأييد لنشر قوة دولية مدعومة من الأمم المتحدة.

ويعد شيريزير ضابط شرطة سابقا يرأس تحالفا من العصابات، وعطل البلاد عندما أغلق أكبر محطة نفط عام 2022، علما أنه يخضع لعقوبات من كل من الأمم المتحدة ووزارة الخزانة الأمريكية.