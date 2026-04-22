القبض على تيك توكر نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات خادشة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.



عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية ، وبحوزتها (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" – الأدوات المستخدمة فى التصوير) ، وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.









