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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هكرز مجهول يخترق صفحة مكتبة مصر العامة وينشر فيديوهات خارجة

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة بـ قنا

تعرضت صفحة مكتبة مصر العامة بـ قنا على موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك"، لاختراق من قبل مجهولين، ونشر مقاطع فيديو مخلة على الصفحة المخصصة لعرض الأنشطة والفعاليات.

وتكثف إدارة المكتبة، جهودها لكشف ملابسات الواقعة، والعمل على استعادة الصفحة مرة أخرى، وإزالة ما بها من محتويات خارجة عن الآداب، والغرض المخصصة له الصفحة.

 

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وأشار مصدر مسئول بالمكتبة، إلى أن الصفحة الرسمية للمكتبة، تعرضت للاختراق من قبل هكرز غير معلوم، ما استدعى عقد اجتماع فورى من قبل إدارة المكتبة، لاتخاذ إجراءات فورية لغلق الصفحة مؤقتاً واستعادتها من جديد عقب إزالة ما بها من محتويات غير لائقة.

وأكدت إدارة المكتبة، أنه جرى إبلاغ الأجهزة المعنية، وتحرير محضر بقسم مباحث الإنترنت يفيد اختراق الصفحة الرسمية للمكتبة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما حدث.

وأوضحت إدارة المكتبة، أن الصفحة الرسمية للمكتبة، مخصصة لنشر بيانات الأنشطة والفعاليات التى يجرى تنفيذها، منذ افتتاح المكتبة، ولم يسبق أن حدث ذلك، منذ افتتاح المكتبة.

يذكر أن مكتبة مصر العامة بمدينة قنا ، ضمن الصروح الثقافية المميزة بمحافظة قنا ، وتقع على مساحة 800 متر مربع من إجمالي مساحة 4400 متر مربع، وتتكون من 5 طوابق، تضم" مكتبة رقمية، ناديا لتكنولوجيا المعلومات، برامج تدريبية للكوادر الفنية، قاعات حاسب آلى، قاعات قراءة، قاعات تدريب، مزودة بنظام إنترنت واي فاي"، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 67 مليون جنيه، وتحوى بداخلها 14 ألف كتاب في مختلف العلوم الدينية والتطبيقية.

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