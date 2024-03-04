تعزيز التمثيل السعودي في المنظمات الدولية.. المملكة تعلن مبادرة جديدة

أطلقت وزارة الخارجية السعودية اليوم الإثنين، مبادرة التوظيف لدى المنظمات الدولية "منصة دولي"، والتي تهدف إلى زيادة التمثيل السعودي في المنظمات الدولية.

وأعلن عن مبادرة "منصة "دولي" مساعد وزير الخارجية السعودي للشؤون التنفيذية عبدالهادي المنصوري، خلال مشاركته في مؤتمر ليب 2024 المنعقد في العاصمة الرياض، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأكد المنصوري، أن "منصة دولي" تعكس اهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي للأسرة الدبلوماسية السعودية وتطويرها على الأصعدة كافة، منوهاً بمتابعة فيصل بن فرحان وزير الخارجية، لكافة المبادرات التي تطلقها الوزارة ومنها "منصة دولي" وذلك لتحقيق الأهداف والتطلعات الطموحة في ضوء رؤية المملكة 2030.

وقال مساعد وزير الخارجية السعودي: "إن منصة دولي تسعى إلى الموائمة بين الكفاءات الوطنية والوظائف المتاحة لدى المنظمات الدولية، وتهدف إلى زيادة التمثيل السعودي في المنظمات الدولية وإثراء الكفاءات الوطنية بالخبرات والتجارب الدولية".

وأضاف " أن منصة دولي ستعمل على تكوين قاعدة بيانات لمتابعة طلبات المرشحين من بداية تقدمهم للعمل حتى توظيفهم وتدريبهم في المنظمات الدولية، مشيراً إلى أن الخارجية السعودية ستعمل من خلال "منصة دولي" على تكوين شراكات واتفاقيات استراتيجية مع الجهات الحكومية الأخرى والتي ترغب بتوظيف الكفاءات الوطنية لدى المنظمات ذات العلاقة مما يمهد الطريق لمنصة دولي لتصبح منصة وطنية موحدة للمملكة العربية السعودية.

وأكد أن "منصة دولي" تهدف بشكلٍ رئيسي إلى تعزيز تواجد الكفاءات الوطنية على الساحة الدولية والدبلوماسية، لكي يكونوا واجهة للوطن في مختلف المجالات.