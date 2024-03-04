غدا.. فصل الكهرباء لمدة ساعتين عن مدينة البداري بأسيوط

أعلنت رئاسة مركز ومدينة البداري باسيوط عن قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين عن المدينة،غدا الثلاثاء، لإجراء أعمال صيانة بلوحات التوزيع.

ونوهت رئاسة مركز ومدينة البداري بأسيوط، على المواطنين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن مدينة البدارى بالكامل، غدا الثلاثاء، لمدة ساعتين، وذلك بدءا من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، لأعمال صيانه بلوحات التوزيع.

وأضافت أنه سيتم عودة الكهرباء إلى المناطق المتأثرة من انقطاع الكهرباء، فور الانتهاء من ةعمال صيانه لوحات التوزيع، مشيرا أنه في حالة وجود أية بلاغات أو شكاوى يتم التواصل عبر رسائل الصفحة، أو من خلال التواصل مع أرقام غرفة العمليات بمجلس المدينة.