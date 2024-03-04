محافظ أسيوط: إزالة 239 حالة تعدٍ منذ بدء المرحلة الثانية للموجة الـ22

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 239 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة وأراضٍ زراعية واسترداد 13855 متر مربع و494 فدانا منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة 22 للازالات في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة.

يأتي ذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور وأشكال التعديات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الإزالات تضمنت إزالة 168 حالة تعدٍ بالمباني على أراضي أملاك دولة بمساحة 13855 متر مربع وعدد 19 حالة تعدي بالزراعة على أراضي أملاك دولة بمساحة 494 فدان بالإضافة إلى إزالة 52 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعة خاصة بمساحة 9448 متر مربع وذلك خلال الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة تحت إشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة ورؤساء المراكز ونوابهم وبالتنسيق مع الأجهزة الأمينة وجهات الولاية وبواسطة معدات الوحدات المحلية.



وأشار المحافظ إلى إنه تم أمس إزالة 13 حالة تعدٍ بالمباني على أراضي أملاك دولة بمساحة 1270 متر مربع بمركزي أسيوط والفتح منها 8 حالات تعدٍ بالمباني على أراضي أملاك دولة (طرق وكباري) بمساحة 1020 متر مربع بمركز أسيوط و5 حالات تعدٍ على أملاك دولة بمساحة 350 متر مربع بمركز الفتح وذلك بمشاركة حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وممثلي جهات الولاية والقوات القائمة على تأمين الازالات من مديرية الأمن وباستخدام معدات الوحدات المحلية.

وأكد اللواء عصام سعد على عدم التهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون لفرض هيبة الدولة على أراضيها وردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون لافتا إلى إنه تم تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالإشراف والمتابعة على حملات الازالة وإنتظام سير العمل بالموجة وفقًا للخطة الموضوعة طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية لتحقيق الخطة المستهدفة مشيرًا إلى أن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

كان محافظ أسيوط أعلن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

جدير بالذكر أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى منها في 27 يناير الماضي وانتهت 16 فبراير وبعدها بدأت المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس الجاري على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.

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