محافظ أسيوط يؤكد ضرورة التنسيق بين الجهات لإنهاء أعمال المشروعات الجارية



أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات لتذليل التحديات وتسريع وتيرة العمل ونهو الأعمال في المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها على أرض المحافظة لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر2030 مشيراً إلى ضرورة النزول إلى أرض الواقع والمتابعة الميدانية لمراحل أعمال تنفيذ كافة المشروعات الجارية بالمراكز والأحياء للاطمئنان على سير العمل وفقاً للمعايير والمواصفات المقررة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين ...

جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بأسيوط.



وقد تناول اللقاء استعراض آخر مستجدات نسبة التنفيذ ومراحل العمل في كافة المشروعات الجاري تنفيذها وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية وما سيتم خلال الفترة القادمة فضلاً عن مناقشة المعوقات التي قد تؤثر على نهو الأعمال والاجراءات والخطوات التي تمت في المشروعات التي يشرف عليها مديرية الإسكان بالمحافظة.



وأوضح محافظ أسيوط إنه علينا العمل جميعاً يداً واحدة لتلافي وتذليل العقبات لحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع مع وضع آليات ومحاور محددة لتلافي المشاكل والمعوقات التي قد تواجه تنفيذ ونهو أعمال المشروعات الجاري تنفيذها في أسرع وقت ممكن ووفقاً للخطة الموضوعة خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بشأن تنمية محافظات الصعيد من بينها محافظة أسيوط حيث تضع ذلك على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة مشدداً على أهمية المتابعة الدورية لمراحل التنفيذ للاطمئنان على نهو الأعمال وفقًا للمواصفات وبأحدث المعايير المقررة والمواصفات الفنية المحددة.