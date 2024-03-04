وزير العدل الفلسطيني: الأولوية الآن لوقف الحرب وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة

علق محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني ، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقال محمد الشلالدة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم": "إن الأولوية حاليا لدي القيادة الفلسطينية هي ضرورة وقف إطلاق النار ووقف جرائم الإبادة في قطاع غزة".

وأضاف محمد الشلالدة: "نرغب في إنهاء حالة الحرب بشكل كامل في قطاع غزة وحفظ حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

وتابع محمد الشلالدة : على المجتمع الدولي أن يدعم حقق الشعب الفلسطيني في أرضه"، مضيفا:" نرغب في وقف مخططات تهجير ونزوح الشعب الفلسطيني من قطاع غزة ".

ولفت محمد الشلالدة إلى أن السلطة الوطنية ترغب في أن يكون الإقليم الفلسطيني موحدا، ولكن المجتمع الدولي عجز عن إيقاف إسرائيل .