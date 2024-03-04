محافظ الإسكندرية يكلف بالبدء الفوري في تطوير شاطئ ذوي الهمم بالأنفوشي

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا لمناقشة التصميمات النهائية لمشروع تطوير شاطئ ذوي الهمم المجاني بالأنفوشي "سيد درويش"، والقائم على تنفيذها أندية الليونز، وكذا الاطلاع على مشروع تطوير شواطئ الإسكندرية المصمم من خلال كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال موسم الصيف.

كلف اللواء محمد الشريف بالبدء الفوري في أعمال تنفيذ مشروع تطوير شاطئ ذوي الهمم بالأنفوشي، وذلك على غرار شاطئ المندرة المجاني لذوي الهمم.

مقدمًا الشكر إلى أندية الليونز على دورها المجتمعي ومساهمتها في تنفيذ أعمال تطوير الشاطئ.

أوضح الشريف أن المحافظة والأجهزة المعنية تبدأ استعداداتها المكثفة في أعمال رفع كفاءة الشواطئ والوحدات الشاطئية التي تقدم الخدمة للمواطنين، لاستقبال مواطني وزائري الإسكندرية، خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك وموسم الصيف.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، والمهندس حاتم عبد الخالق حاكم الليونز جمهورية مصر العربية، والمهندس مجدي عراب مسؤول LCIF مصر وشمال إفريقيا، والسيدة فاطمة النقيب رئيس نادي ليونز ماريا منسق مشروع إنشاء شاطئ ذوي الهمم بالأنفوشي، ودكتور محمد کشك وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة البيئة، ودكتورة أسماء حسن الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.