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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ قانون دولي: ترامب في طريقه للفوز على "هيلي" وحظوظه تتزايد.. فيديو

ترامب
ترامب

قال جابريال صوما أستاذ القانون الدولي وعضو سابق بالمجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنّ غدا هو أكبر يوم في الانتخابات التمهيدية الأمريكية، مشيرا إلى أن الاعتقاد السائد بالولايات المتحدة والعالم، هو أن ترامب، سوف يحرز فوزًا باهرًا، ضد منافسته نيكي هيلي.

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الانتخابات التمهيدية الأمريكية غدًا

وأضاف «صوما» خلال مداخلة ببرنامج مطروح للنقاش المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، أنّ نيكي هيلي إلى الأن لم تفز في أي انتخابات تمهيدية أمريكية، لافتا الي أن حظوظ دونالد ترامب تزداد يومًا بعد يوم في خوض السباق الرئاسي عن الحزب الجمهوري.
 

الإحصائيات الأمريكية تشير إلى فوز ترامب

وأشار إلى أن الإحصائيات الأمريكية الأخيرة، تفيد بأن هناك 97% من الذين صوتوا لترامب في عام 2020، سوف يصوتون له مرة أخرى، مضيفا: «إذا أخذنا بعين الاعتبار أن عدد الناخبين في انتخابات 2020 هو 75 مليون ناخب أمريكي، إذن نسبة الـ97% هي عدد هائل قياسًا على ما يحدث على صعيد الحزب الديموقراطي وترشح الرئيس جو بايدن».

وأوضح أستاذ القانون الدولي، أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن لم توافق عليه الأكثرية في الحزب الديموقراطي، مواصلا: «هناك الكثير لا يريدونه ان يترشح لولاية ثانية، لكنه يصر على أن يكون المرشح الأساسي للحزب».
 

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