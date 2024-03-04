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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتصار ساحق..

المحكمة العليا الأمريكية تعلن أهلية ترامب للانتخابات التمهيدية بولاية كولورادو

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

أعلنت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها أبقت الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي للانتخابات الرئاسية دونالد ترمب على قائمة الترشح بالانتخابات التمهيدية بولاية كولورادو. 

ومنحت المحكمة العليا الأمريكية فوزًا كاسحًا للرئيس السابق دونالد ترامب من خلال الحكم بأن الولايات لا تستطيع طرده من الاقتراع بسبب أفعاله التي سبقت هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، مما يضع نهاية سريعة لقضية ذات آثار ضخمة لانتخابات 2024.

وفي حكم غير موقع، نقضت المحكمة العليا الأمريكية قرار المحكمة العليا في كولورادو بأن ترامب لا يمكنه العمل مرة أخرى كرئيس بموجب المادة 3 من التعديل الرابع عشر للدستور.

وقالت المحكمة العليا الأمريكية، إن محكمة كولورادو افترضت خطأً أن الولايات يمكنها تحديد ما إذا كان المرشح الرئاسي غير مؤهل بموجب بند في التعديل الرابع عشر للدستور.

ويوضح الحكم أن الكونجرس، وليس الولايات، هو الذي يتعين عليه وضع قواعد حول كيفية تنفيذ بند التعديل الرابع عشر، وعلى هذا النحو فإن القرار ينطبق على جميع الولايات، وليس كولورادو فقط.

وجاء في الحكم: "نظرًا لأن الدستور يجعل الكونجرس، وليس الولايات، مسؤولاً عن تطبيق المادة 3 ضد جميع أصحاب المناصب الفيدرالية والمرشحين، فإننا نتراجع عن ذلك".

وبالإضافة إلى ضمان بقاء ترامب على بطاقة الاقتراع في كولورادو، فإن القرار سينهي حالات مماثلة ظهرت، حيث اتبعت حتى الآن، ولايتان مين وإلينوي، مسار كولورادو، وكما هو الحال مع حكم كولورادو، تم تأجيل هذين القرارين

ويلغي قرار المحكمة العليا أحد السبل أمام محاسبة ترامب على دوره في الطعن في نتائج انتخابات 2020، وحضه أنصاره على السير إلى مبنى الكابيتول في 6 يناير، عندما كان الكونجرس على وشك إضفاء الطابع الرسمي على فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن.

استندت محكمة كولورادو في حكمها الصادر في 19 ديسمبر إلى المادة 3 من التعديل الرابع عشر للدستور، الذي يحظر على أولئك الذين شغلوا مناصب حكومية سابقًا ولكنهم "انخرطوا لاحقًا في التمرد" من الترشح لمناصب فيدرالية مختلفة.

ويأتي قرار المحكمة العليا الأمريكية قبل يوم واحد فقط من الانتخابات التمهيدية في كولورادو.

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