العالم يترقب الثلاثاء العظيم.. بعد غد حسم موقف ترشح ترامب عن الحزب الجمهوري بسباق الرئاسة الأمريكية|و100 مليون دولار غير كافية لإقصائه

يترقب العالم يوم الثلاثاء الكبير داخل الولايات المتحدة الامريكية، فبعد غد، سوف يكون يوم الحسم لترشح الرئيس السابق دونالد ترامب لمنصب الرئاسة مرة أخرى كمرشح للحزب الجمهوري، فبعد أن فاز في كل من مسابقات الترشيح الستة الأولى التي تمت حتى الآن داخل ولايات أمريكا، وبأرقام مضاعفة، فإنه سوف يحصل على أكبر دعم من حزبه يوم الثلاثاء، والانتخابات الداخلية للحزب في عدد كبير من الولايات الأمريكية في ذات اليوم.

وتقول منافسته الرئيسية الوحيدة في السباق، نيكي هالي، إنها مستمرة (في الوقت الحالي)، لكنها لم تفز بعد في أي ولاية وتتخلف عن ترامب بفارق 122 مقابل 24 في عدد المندوبين، وقد يتضخم هذا الرقم ليتحول إلى عجز بالمئات بحلول صباح الأربعاء إذا لم تتمكن هيلي من الفوز بأغلبية الولايات الـ15 التي ستصوت يوم الثلاثاء، بسبب الطريقة التي سيتم بها منح المندوبين، فالثلاثاء هو الثلاثاء الكبير، وهو أكبر وأوسع يوم ابتدائي في موسم الانتخابات، فأكثر من ثلث المندوبين جاهزون للاستيلاء على الأصوات، وقد كان ذلك هو العامل الحاسم في تحديد المرشحين لعقود من الزمن، لذا فإن الكثير على المحك.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة NPR الأمريكية، فإن هناك أربعة أشياء يجب معرفتها قبل يوم الثلاثاء لتعرف أهمية ذلك اليوم...

1. الفائز بالثلاثاء العظيم يكون مرشحا للحزب بالانتخابات الرئاسية.. فمنذ أن أصبح يوم الثلاثاء الكبير مهمًا، أصبح الفائز به هو صاحب التأييد الأكبر بنهاية الانتخابات الداخلية للحزب، وهو ما يحدث منذ عام 1988، وهي المرة الأولى التي شهد فيها الجمهوريون يوم ثلاثاء كبير حقيقي ومباشر مع تصويت عدد كبير من الولايات في يوم واحد، فيما يلي نتائج السنوات المفتوحة، تلك التي لا يوجد فيها رئيس حالي على بطاقة الاقتراع، في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

1988: جورج بوش الأب 16، بات روبرتسون 1

1996: بوب دول 9-0

2000: جورج دبليو بوش 9، جون ماكين 4

2008: ماكين 9، ميت رومني 7، مايك هاكابي 5

2012: رومني 6، ريك سانتوروم 3، نيوت. غينغريتش 1

2016: دونالد ترامب 7، تيد كروز 3، ماركو روبيو 1

ومن المفهوم أن هذا سيكون هو الحال، فالثلاثاء الكبير هو يوم الحسم الأقرب بمصير الانتخابات التمهيدية الوطنية، وهذا العام، على سبيل المثال، سيحسم هذا اليوم 874 مندوباً، أو 36% من إجمالي العدد المتاح.

2. قاعدة الفائز يحصل على كل شيء تحسم مصير باق الولايات ... حيث تقوم الولايات في الغالب بتخصيص مندوبيها على أساس أن الفائز يحصل على كل شيء، وهذه الطريقة يمكن أن تخلق تقدمًا لا يمكن التغلب عليه للمرشح الأوفر حظًا، وفي بعض الأحيان يتم منح المندوبين بشكل متناسب، وأحيانًا يتم ذلك حسب منطقة الكونجرس، وأحيانًا يكون مزيجًا من الاثنين معًا وأحيانًا يحصل الفائز عليهم جميعًا.

ومن المعروف أن أسلوب الفائز يحصل على كل شيء، هو أسلوب يستخدمه الجمهوريون لأنهم يريدون إنهاء الانتخابات التمهيدية، بحيث يمكن لقاعدة الحزب أن تتجمع حول مرشح واحد وتتجنب المعارك العنيفة في المؤتمر، ويفضل الديمقراطيون، الذين يتطلعون إلى المزيد من المساواة، منح المندوبين بشكل متناسب، لكن هذا يمكن أن يطيل أمد المعارك الأولية.

فالثلاثاء الكبير هو اليوم الأول في هذه الدورة عندما تمنح الولايات الجمهورية المندوبين في الغالب مبدأ "الفائز يحصل على كل شيء"، وباختصار، في أغلب الأحيان، إذا حصل المرشح على أكثر من 50% من الأصوات، فإنه يحصل على جميع المندوبين. في أي سباق ثنائي، مثل الوضع الحالي، يعني ذلك أن الفائز سيحصل على جميع المندوبين، وإذا اكتسح أحد المرشحين معظم الولايات، فسيخلق ذلك تقدمًا لا يمكن التغلب عليه إلى حد كبير لذلك المتسابق الأوفر حظًا، وإذا استمر تقدم ترامب الهائل في استطلاعات الرأي الوطنية، فقد يكون هذا هو الحال ليلة الثلاثاء.

3. يتمتع ترامب بميزة كبيرة بين الجمهوريين الأساسيين.. فمن غير المحتمل أن يكون هناك عدد كافٍ من المستقلين في ولايات الثلاثاء الكبير لإعطاء هيلي المسار، وقد فاز ترامب بفارق كبير بين الناخبين الأساسيين الذين عرفوا بأنهم جمهوريون، ومن ناحية أخرى، كان أداء هيلي جيداً مع المستقلين الذين صوتوا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ولكن إذا كان لنا أن نسترشد بالتاريخ، فلا يبدو أن هناك عدداً كافياً من الناخبين المستقلين ذوي الميول الجمهورية في ولايات الثلاثاء الكبير لتمكين هيلي من إحداث تأثير حقيقي.

وقد أجرت تسع من ولايات الثلاثاء الكبير هذا العام استطلاعات رأي عند خروجهم من الانتخابات التمهيدية لعام 2016، ومن بين هؤلاء، كان اثنان فقط من الناخبين لديهما أقل من 60% من الناخبين الذين عرفوا بأنهم جمهوريون - فيرمونت وماساتشوستس، وإنهم يمثلون 57 مندوبًا فقط، أو 7% مما هو معروض يوم الثلاثاء، وحتى لو أضفت الولايات ذات الكثافة السكانية المعتدلة التي لم يكن لديها استطلاعات رأي خارج الانتخابات في عام 2016، مثل كاليفورنيا وكولورادو وماين، فسيظل هذا غير كاف - 283 مندوبًا فقط، أو حوالي ثلث شريحة يوم الثلاثاء، وإذا أعطيت هيلي كل هذه الأمور، فسوف ينتهي بها الأمر إلى بقاء ما يقرب من 700 مندوب.

4. 100 مليون دولار ولم تفز بولاية واحدة... فحتى الآن أنفقت هيلي والمجموعات الداعمة لها ما يقرب من 100 مليون دولار، ولم تفز بولاية بعد. إنه يظهر مدى تأييد القاعدة لترامب، وقد تم الآن إنفاق أكثر من 300 مليون دولار (304 ملايين دولار) لمحاولة الفوز بترشيح الحزب الجمهوري، وفقًا لتحليل أجرته NPR للبيانات المقدمة من شركة تتبع الإعلانات AdImpact، والتي دخلت NPR في شراكة معها خلال انتخابات عام 2024، وما يقرب من ثلث الأموال التي تم إنفاقها على الإعلانات حتى الآن جاءت من هيلي والمجموعات الداعمة لها - ما يقرب من 100 مليون دولار.