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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يستعرض قوته بعد الفوز بالانتخابات التمهيدية في أقوى 3 ولايات| تقرير

ترامب
ترامب

فاز المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الامريكية 2024 دونالد ترامب بسهولة في المؤتمرات الحزبية للحزب الجمهوري في ميشيغان، حيث يمزق الحزب بسبب الاقتتال الداخلي الذي يخشى بعض الجمهوريين أن يضر بحملته في تلك الولاية التي تمثل ساحة معركة رئيسية، بينما يستعد للانتخابات العامة في نوفمبر المقبل.

وفاز الرئيس الأمريكي السابق أيضًا في المؤتمرين الحزبيين للحزب الجمهوري في ميزوري وأيداهو يوم السبت، وفقًا لشركة إديسون للأبحاث.
 

وفي الولايات الثلاث، تغلب ترامب على نيكي هيلي، آخر منافسيه المتبقين على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، ما جعله أقرب إلى أن يصبح حامل لواء حزبه في البيت الأبيض ومباراة محتملة في الانتخابات العامة مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وفي ميشيغان، فاز ترامب على هيلي في جميع المقاطعات الـ13 المشاركة في المؤتمرات الحزبية للترشيح، وفقًا للحزب الجمهوري بالولاية.

بشكل عام، فاز ترامب بنسبة تأييد تقرب من 98%: 1575 صوتًا مقابل 36 صوتًا فقط لهايلي.

ووصفه بيت هوكسترا، رئيس الحزب الجمهوري في ميشيغان، بأنه “نصر ساحق ومهيمن”.

وشارك أكثر من 1600 من المطلعين على الحزب في المؤتمر الانتخابي الرئاسي في مدينة غراند رابيدز بغرب ميشيغان، حيث كانوا يختارون مندوبين لترامب أو السفيرة السابقة للأمم المتحدة هيلي لمؤتمر الترشيح الوطني للحزب في يوليو.

ينفد الوقت بسرعة من هيلي لتغيير مسار سباق الترشيح الجمهوري. 

التالي هو الثلاثاء الكبير في 5 مارس، وهو أكبر يوم في الانتخابات التمهيدية، حيث ستصوت 15 ولاية وإقليم واحد.

ومع انتصاراته في ولايات أيوا ونيو هامبشاير ونيفادا وجزر فيرجن الأمريكية وكارولينا الجنوبية، والآن في ميشيغان وميسوري وأيداهو تحت حزامه، أصبح ترامب هو المرشح الأوفر حظًا في السباق، مع بقاء هيلي بفضل دعم المانحين الحريصين؛ من أجل بديل للرئيس السابق.

بالنسبة لهذه الدورة الانتخابية، ابتكر الجمهوريون في ميشيغان نظام ترشيح هجينًا، مقسمًا بين الانتخابات التمهيدية والتجمع الحزبي.

وفاز ترامب في الانتخابات التمهيدية بشكل مقنع يوم الثلاثاء، حيث حصل على 12 من أصل 16 مندوبًا. 

لقد أخذ جميع مندوبي ميشيغان المتبقين البالغ عددهم 39 على المحك يوم السبت.

وفي أحد الاجتماعات الحزبية الثلاثة عشر، قرر المشاركون - الذين كانوا يعلمون أن ترامب سيفوز بسهولة - توفير الوقت ببساطة عن طريق مطالبة أي شخص يدعم هيلي بالوقوف. 

وفي غرفة تضم 185 مندوباً لهم حق التصويت، كان كارتر هوتمان البالغ من العمر 25 عاماً هو الشخص الوحيد الذي وقف على قدميه.

وقال هوتمان لرويترز في مقابلة بعد ذلك: “لقد كنت أشعر بالوحدة قليلا”.

وأضاف هوتمان أنه سيصوت على الأرجح لصالح ترامب في الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر إذا كان هو المرشح لكنه شعر أنه من المهم الدفاع عن معتقداته يوم السبت.

وأوضح هوتمان: “لم تعجبني الطريقة التي تعامل بها ترامب مع نفسه بعد الانتخابات الأخيرة”.

وتابع دينيس ميلوش (87 عاما)، وهو من أنصار ترامب، أن فوز الرئيس السابق الساحق يوم السبت أكد كيف تحول الحزب من حزب متحالف مع الشركات الكبرى إلى حزب يركز على الطبقة العاملة.

واستطرد ميلوش: “أينما ذهب، ومهما كان ما يفعله، فإنه ينتبه إلى الشخص العادي ويستجيب له”.

الصدع في حزب ميشيغان

وكانت المنافسة التي جرت في ميشيغان يوم السبت تحمل احتمال حدوث ارتباك. 

وتنتشر الاضطرابات الداخلية في الحزب منذ أشهر، ما أدى إلى تأليب مؤيدي رئيسة الحزب الجمهوري السابقة في ميشيغان، كريستينا كارامو، ضد فصيل أعضاء الحزب الذي صوت للإطاحة بها في 6 يناير، وقام بتعيين هوكسترا كرئيسة للحزب.

وكان هوكسترا، الذي دعمه ترامب كرئيس، يشرف على المؤتمر في غراند رابيدز. 

وكانت كارامو تخطط لرئاسة مؤتمر مبارزة في ديترويت يوم السبت، لكن تم إلغاء ذلك بعد أن أكدت محكمة في ميشيغان هذا الأسبوع الإطاحة بها ورفضت محكمة الاستئناف طلبها بوقف الحكم.

عقد رؤساء الحزب المؤيد لكرامو في منطقتين على الأقل اجتماعات حزبية في مواقع منفصلة من غراند رابيدز احتجاجًا. 

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تقبل اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري نتائج تلك النتائج، التي اعترفت رسميًا الشهر الماضي بهوكسترا كرئيس للحزب في الولاية.

كان هوكسترا سفيرًا للولايات المتحدة لدى هولندا خلال رئاسة ترامب.

 وقال لرويترز على هامش اجتماعات الحزب إنه واثق من أن الحزب الجمهوري في ميشيغان سيتحد حول أهداف الفوز بالبيت الأبيض ومقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي واستعادة مجلس النواب بالولاية.

وأضاف هوكسترا: “ليس هناك انقسام فلسفي أو انقسام في القضايا، يتعلق الأمر بتجهيز الحزب للفوز في نوفمبر... التركيز على التغلب على جو بايدن”.

وأدى فوز ترامب في ميزوري وأيداهو إلى حصوله على 54 و32 مندوبا على التوالي.

انتخابات الرئاسة الامريكية دونالد ترامب ميشيغان الرئيس الأمريكي

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