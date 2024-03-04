الانتصار الأولي.. هيلي تفوز على ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بواشنطن

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، بأن المرشحة عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نيكي هيلي، فازت في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في واشنطن، وذلك على نظيرها في الحزب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ووفقا لموقع ذا هيل الأمريكي، حققت السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة والمرشحة الرئاسية، نيكي هيلي، أول فوز لها في الحملة التمهيدية لعام 2024 للحزب الجمهوري، متفوقة على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في واشنطن العاصمة.

وفازت هيلي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بنسبة 63% تقريبًا من الأصوات، وهي الانتخابات التي يوم بها الحزب لاختيار المرشح النهائي لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الممثل للحزب.

ويعتبر فوز هيلي على ترامب بأغلبية الأصوات في واشنطن، هو الفوز الأولي لها في الانتخابات، حيث فاز ترامب 6 ولايات سابقة، وهم أيوا ونيو هامبشاير ونيفادا وجزر فيرجن وكارولينا الجنوبية وميشيجان، وبذلك يوم ترامب هو الأوفر حظا لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة ضد الرئيس الأمريكي الحالي والممثل عن الحزب الديموقراطي جو بايدن.