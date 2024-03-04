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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنصار ترامب يستهدفون الناخبين السود بصور مزيفة.. ما الأمر؟

أنصار ترامب يستهدفون
أنصار ترامب يستهدفون الناخبين السود بصور مزيفة.. ما الأمر؟

نشر أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مجموعة من الصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، إذ تُظهر مجموعة من الأشخاص ذوي البشرة السمراء يدعمونه لتشجيع الأمريكيين من أصل أفريقي على التصويت لصالح الحزب الجمهوري.

وبحسب "بي بي سي"، فإن عشرات الصور التي تُظهر ترامب جالسا بين هؤلاء الناخبين هي صور مزيفة تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، بينما لا يوجد أي دليل يربط هذه الصور بشكل مباشر بحملته الانتخابية.

وكان ترامب تودد علنا إلى الناخبين السود الذين لعبوا دورًا أساسيًا في فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات عام 2020.

وقال المؤسس المشارك لمجموعة "Black Voters Matter"، وهي مجموعة تشجع الأشخاص ذوي البشرة السمراء على التصويت، إن الصور التي تم التلاعب بها تم نشرها بهدف إظهار شعبية ترامب في مجتمع السود.

وتعد الصور المزيفة، والتي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، واحدة من اتجاهات التضليل الناشئة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل.

وعلى عكس ما حدث في عام 2016، عندما كانت هناك أدلة على حملات التأثير الأجنبي، يبدو أن الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي عثرت عليها "بي بي سي" قد تم التقاطها ومشاركتها من قبل الناخبين الأمريكيين أنفسهم.

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