تحاكي كبار القراء.. منار بنت الوادي الجديد الثالث على الجمهورية بمسابقة القرآن|شاهد

فازت الطالبة منار حسين رفاعى من قرية اسمنت بمحافظة الوادى الجديد بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية ( المستوى الثانى ) حيث اجتازت الطالبة اختبارات المسابقة فى حفظ القرآن الكريم كاملا مع التلاوة الجيدة وحفظ الاحاديث النووية.

وأكدت منار أنها حاليا بالصف الثاني الثانوي العام بمدرسة المعصرة الثانويه و منذ صغرها وهي تتردد علي كتاتيب القريه حتي حفظت القرآن كاملا بالتلاوة والتجويد فضلا عن حفظها للاحاديث النوويه.







وتابعت أنها تقدمت لخوض المسابقه القرانيه فور الإعلان عن المسابقه بالمدرسه واجتازت الاختبارات بنجاح ثم تم تصعيديها للتصفيه علي مستوي مديرية التربيه والتعليم بالمحافظة واجتازت الاختبارات بنجاح ثم تم تصعيديها للتصفيه علي مستوي الجمهوريه وفازت بالمركز الثالث .

وأوضحت منار أن الفضل يرجع لله اولا ثم المشايخ الذين حفظت علي ايديهم القرآن .

ولفتت الي أن والديها كان لهم الفضل الأول بعد الله سبحانه وتعالي في حصولها علي المركز الثالث في مسابقة حفظ القرآن علي مستوي الجمهوريه.

وأكد حسين رفاعي والد الطالبة منار أن لديه ثلاث بنات كلهن حفظن القرآن كاملا ونشأن في بيئة قرانيه منذ صغرهن ويدعو الله أن يوفقهن في حياتهن العملية .





وهنأ سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة الطالبة الفائزة، وقدم الشكر لإدارة الداخلة التعليمية وإدارة العلاقات العامة بالمديرية وتوجيه عام التربية الإسلامية ومدرسة المعصرة لدعم الطالبه وتشجيعها للحصول على هذا المركز المتقدم، معربا عن امتنانه وتقديره للطالبة وأسرتها كأحد النماذج المشرفة.

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