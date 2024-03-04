بالجنيه.. أسامة ربيع: مشروع ازدواجية قناة السويس من ميزانية الهيئة وليس الدولة

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن تفاصيل دراسة جدوى مشروع ازدواجية المجرى الملاحي لقناة السويس.

وقال أسامة ربيع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" توجيهات من الرئيس السيسي للشراكة مع القطاع الخاص، ونحن منفتحون لأي مشروعات استثمارية مع القطاع الخاص".

وأضاف أسامة ربيع "ملفات تطوير قناة السويس متواجدة داخل هيئة قناة السويس ومشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي متواجد داخل الهيئة ويتم دراسة جدوى هذا المشروع".

وتابع أسامة ربيع "الدراسة تشير إلى تواجد زيادة في نمو التجارة العالمية سنويا بنسبة 5.3 % ، وبالتالي تزداد أعداد السفن التي تعبر من المجرى الملاحي".

واكمل أسامة ربيع "تنفيذ مشروع الازدواجية لقناة السويس بالجنيه المصري، ومن ميزانية الهيئة وليس ميزانية الدولة وبإمكانيات واموال الهيئة ويتم تنفيذه في فترة من 5 لـ 7 سنوات"، مختتما "الدراسات الخاصة بالمشروع ستاخذ وقت حوالي 16 شهرا".