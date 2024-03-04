كنز لا ينتهي.. أسامة ربيع يكشف مميزات مشروع ازدواجية قناة السويس

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مميزات ازدواجية المجرى الملاحي في قناة السويس، مشيرا إلى أن دراسات الجدوى للازدواج الكامل للمجرى الملاهي لقناة السويس سوف تستغرق 16 شهرا.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن لن نكلف الدولة اي أموال لهذا المشروع، يساهم في زيادة عدد السفن المارة ويساهم أيضا قي تقليل زمن الانتظار.

وتابع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن هذا المشروع يساعم في عبور ١٣٥ سفينة يوميا، وقناة السويس الجديدة سبب وجع وألم لأعداء الوطن، وساهمت في عبور ضعف عدد السفن.

وأشار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع كل المشروعات الخاصة بقناة السويس، قناة السويس شريان حركة التجارة العالمية، مؤكدا أن قناة السويس لا تحمل الموازنة العامة للدولة اي أموال.